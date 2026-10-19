Il Portogallo sanziona Ronaldo con una multa di 255 euro e la sospensione dalla nazionale per 30 giorni

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il problema non sarà la multa e anche la sospensione non è particolarmente lunga. Cristiano Ronaldo dovrà versare appena 255 euro alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dalla Nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleçao in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League. “La sanzione – informa A Bola – è stata resa nota dal Consiglio Disciplinare (CD) della Federazione Calcistica Portoghese (FPF), a seguito dell’esame condotto dalla sua sezione non professionistica nell’ambito del procedimento avviato contro il capitano del Portogallo – il quale, va precisato, si trovava già sotto una sospensione provvisoria. Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni addotte, il Consiglio Disciplinare della Federcalcio ha deciso di confermare integralmente gli addebiti. Di conseguenza, il deferito, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è ritenuto colpevole di aver commesso – intenzionalmente e in un’unica occasione – un’infrazione disciplinare. Viene pertanto inflitta una squalifica di 30 giorni, oltre a una sanzione pecuniaria di 255,00 euro”, si legge nel provvedimento.

Il Portogallo scenderà in campo il 14 novembre sempre per la Nations League e poichè l’episodio risale al 30 settembre, alla vigilia della partita contro la Danimarca a Copenaghen, Ronaldo resta convocabile per le prossime gare contro i danesi (il 14) e contro il Galles a Cardiff (il 17). Toccherà al ct Jorge Jesus decidere se convocare il 41enne attaccante dell’Al Nassr. Lo scorso 6 ottobre CR7, in una lettera di spiegazione rivolta ai tifosi portoghesi, ha confermato la propria disponibilità a tornare in Nazionale e anche il presidente federale, Pedro Proença, e il ct hanno aperto al ritorno del capitano.

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