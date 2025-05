Il Piemonte va a caccia di imprenditori che vogliono investire sul territorio

TORINO (ITALPRESS) – Il Piemonte si apre sempre di più agli imprenditori che vogliono investire sul territorio. Per questo motivo la Regione ha deciso di dare vita a un catalogo aggiornato di tutte le aree e gli immobili produttivi disponibili, lanciando una manifestazione d’interesse per la mappatura delle opportunità insediative. L’iniziativa, rivolta a soggetti pubblici e privati, ha l’obiettivo di individuare superfici di almeno 5 mila metri quadrati e immobili produttivi da mille metri quadrati in su, già disponibili oppure dismessi ma recuperabili, da destinare a nuove attività economiche.

Sono inclusi sia i siti “greenfield” (aree edificabili) sia quelli “brownfield” (fabbricati e terreni industriali già urbanizzati, che necessitano di bonifica). “Questo progetto fa parte di una strategia industriale per rilanciare la competitività del Piemonte senza ampliare i confini edificabili e recuperando ciò che già esiste – spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano – È una politica che contrasta il consumo di suolo e restituisce valore a contesti che altrimenti rischierebbero l’abbandono”.

La mappatura rientra nel progetto regionale Team Attrazione. Secondo le stime preliminari, in Piemonte potrebbero essere mappati oltre 3500 ettari di superfici produttive tra aree inutilizzate e immobili sottoutilizzati.

L’obiettivo della Regione è mettere a sistema queste risorse e renderle accessibili su una piattaforma digitale, oltre che a candidarle su portali come Investinitaly.gov.it, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La manifestazione di interesse è rivolta a enti pubblici (Comuni, Province, Città Metropolitana, enti sanitari e statali), persone fisiche o giuridiche proprietarie di aree o immobili a destinazione produttiva. Le candidature possono essere inviate attraverso la piattaforma MOON (Modulistica Online Regione Piemonte) entro il prossimo 3 luglio.

“Confindustria Piemonte ha avviato nel 2018 la mappatura delle prime aree industriali libere e dismesse – dice Alessandro Battaglia, presidente della Commissione Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte – La sinergia con la Regione Piemonte consoliderà ulteriormente questo progetto, supportando i piani di crescita delle imprese”.

-Foto xn3/Italpress-

(ITALPRESS).