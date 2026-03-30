Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato con 62 voti favorevoli e 48 contrari una legge controversa che prevede la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania condannati per reati di terrorismo. Il voto rappresenta un’importante vittoria per il partito di estrema destra Otzma Yehudit del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, che da tempo si batteva per questa misura. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato a favore del disegno di legge.

“Questo è un giorno di giustizia per le vittime e un giorno di deterrenza per i nostri nemici. Basta con il viavai dei terroristi, ma una decisione chiara. Chi sceglie il terrorismo sceglie la morte”, ha sottolineato Ben Gvir in un comunicato.

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