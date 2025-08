Il Parlamento di Malta approva l’introduzione del braccialetto elettronico per i criminali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento di Malta ha approvato una nuova legge che introduce il braccialetto elettronico per i criminali, con il sistema che sarà attivato nelle prossime settimane, ha annunciato il Ministero degli Affari Interni. La legge consente il monitoraggio elettronico come alternativa alla detenzione in casi specifici con pene inferiori a un anno. Si applicherà anche a persone in libertà condizionata o con permessi temporanei dal carcere. Secondo il ministero, la riforma mira a ridurre i tassi di recidiva, rafforzare la sicurezza delle comunità e sostenere la riabilitazione dei detenuti attraverso metodi di controllo flessibili e moderni.

“Si tratta di una riforma importante per creare un sistema di giustizia più moderno e sicuro, che equilibri la sicurezza della comunità con la riabilitazione”, fa sapere il ministero, secondo cui un sistema centrale è già stato installato e testato. L’infrastruttura, la formazione del personale e i controlli delle attrezzature sono in fase avanzata. Il ministro Byron Camilleri ha sottolineato che la riforma mette al centro le vittime, con il supporto della nuova Agenzia per le Vittime di Reato, che offre assistenza legale ed emotiva. “Stiamo utilizzando strumenti moderni per garantire una giustizia efficace ed equa,” ha dichiarato.

