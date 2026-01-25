Il Papa ai giovani “Non siate mai violenti, né con le parole, né coi gesti”

ROMA (ITALPRESS) – “Cari bambini e ragazzi vi ringrazio perché aiutate noi adulti a guardare il mondo da un’altra prospettiva, quella della collaborazione tra persone e popoli diversi. Siate collaboratori di pace a casa, a scuola, nello sport, dappertutto. Non siate mai violenti, nè con le parole, nè con i gesti. Il male si vince solo con il bene”. Così Papa Leone XIV durante l’Angelus in piazza San Pietro.

