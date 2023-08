LISBONA (ITALPRESS) – Il Papa ha invitato i giovani a non avere paura dello loro fragilità perché “il mondo ha bisogno di voi”. Lo ha detto il Pontefice nell’omelia pronunciata durante la messa per la Giornata mondiale della gioventu’ (Gmg) a Lisbona.

“Anche noi abbiamo bisogno di qualche lampo di luce per affrontare il buio della notte – ha aggiunto Papa Francesco rivolgendosi ai giovani – le sfide della vita, le paure che ci inquietano, l’oscurità che spesso vediamo attorno a noi, tante sconfitte quotidiane. Vorrei dirvi una cosa: non diventiamo luminosi quando ci mettiamo sotto i riflettori, quando esibiamo un’immagine perfetta, di qualcuno che produce molto bene, fa tanto profitto. No. Possiamo essere forti e vincenti ma non luminosi. Diventiamo luminosi accogliendo Gesù, impariamo ad amare come Lui, perché questa è la vera bellezza che risplende e ci porta ad essere un’opera di amore”. “Con tutta la nostra buona volonta’ possiamo intraprendere tutti i cammini che vogliamo che sembrano cammini di amore ma in realta’ sono cammini di egoismo”, ha aggiunto.

