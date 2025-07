ROMA (ITALPRESS) – Circa 120 mila persone in piazza San Pietro hanno assistito alla messa che ha dato il via al Giubileo dei Giovani. Dopo la celebrazione ecauristica, Papa Leone XIV a sorpresa a bordo della papa mobile è arrivato in piazza per un saluto ai giovani fedeli. Il pontefice ha attraversato anche via della Conciliazione, gremita di giovani, salutandoli e benedicendoli.

“Siete il sale della terra, siete la luce del mondo. Il mondo ha bisogno del messaggio di speranza. Speriamo che tutti voli siate segno di speranza nel mondo. Potete dare una luce alla città di Roma, all’Italia e a tutto il mondo, camminiamo insieme nella fede in Gesù Cristo. Il nostro grido deve essere per la pace nel mondo. Vogliamo la pace nel mondo. Preghiamo per la pace e siamo testimoni di pace e di riconciliazione”, ha detto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).