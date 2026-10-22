ROMA (ITALPRESS) – Ci sono automobili che segnano un’epoca e altre che riescono ad attraversarla, conservando intatto il proprio fascino. Alfa Romeo Giulia appartiene a questa seconda, rarissima categoria, come racconta il nuovo libro “Alfa Romeo Giulia – Timeless Classic”, che è stato svelato oggi nel primo giorno d’apertura di Auto e Moto d’Epoca Bologna, uno dei più grandi saloni europei dedicati alla passione per i motori e il più importante in Italia, in programma fino al 25 ottobre. La presentazione, si legge in una nota, si è svolta presso lo stand Alfa Romeo durante un coinvolgente talk che ha visto la partecipazione di Eugenio Franzetti, Global Director Marketing di Alfa Romeo, Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Alfa Romeo di Arese e autore del nuovo volume monografico, e Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager. Intrecciando memoria storica e testimonianze dirette, i tre protagonisti hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso due generazioni di Giulia, ripercorrendo la straordinaria eredità sportiva della berlina degli anni ’60 e svelando alcuni retroscena della nascita della sua erede contemporanea. Due epoche diverse ma unite dalla stessa, inconfondibile anima Alfa Romeo, che trova espressione anche nello stand del Marchio, dove la divisione Alfa Romeo Classiche celebra il tema della “berlina sportiva” mediante quattro vetture iconiche del Biscione, testimoni di oltre 60 anni di evoluzione tecnica, passione e successi nelle competizioni.

Ad aprire il volume “Alfa Romeo Giulia – Timeless Classic” è l’introduzione di Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e Maserati, che sottolinea il profondo legame emotivo tra la Giulia e gli appassionati: “Per chi, come me, ha avuto il privilegio di vivere Alfa Romeo da vicino, la Giulia rappresenta qualcosa di profondamente personale. E’ una di quelle automobili che riescono a creare un legame emotivo autentico con chi le guida, una vettura capace di parlare al cuore prima ancora che alla ragione. La Giulia è forse la massima espressione contemporanea dello spirito Alfa Romeo: una vettura che continua a emozionarmi ogni volta che la incontro. Un’automobile senza tempo, degna di essere conservata, custodita e tramandata fin dal primo istante.”

Il volume ripercorre la storia affascinante di un’automobile che ha saputo riportare al centro della scena internazionale l’essenza più autentica del Biscione, raccogliendo un’eredità leggendaria e reinterpretandola attraverso una visione moderna della sportività, senza compromessi. Il viaggio comincia molto prima del debutto nel 2015 della Giulia moderna, affondando le radici nella grande storia Alfa Romeo. Dalle leggendarie berline del dopoguerra alla Giulia degli anni Sessanta, fino al mito del Quadrifoglio, il libro ricostruisce un patrimonio di ingegno, coraggio e passione che attraversa generazioni, trasformando ogni nuova sfida in un’occasione per reinventarsi. E’ proprio da una sfida ambiziosa che prende forma la Giulia del nuovo millennio: un progetto inizialmente avvolto nel riserbo, nato dalla volontà di Sergio Marchionne di restituire al Marchio un ruolo da protagonista assoluto. Tra intuizioni visionarie, scelte controcorrente e un gruppo di progettisti chiamati a ripartire da un foglio bianco, prende vita un’automobile destinata a lasciare il segno.

Attraverso testimonianze dirette, approfondimenti tecnici e uno straordinario corredo fotografico, il libro accompagna il lettore dietro le quinte della sua creazione: il design, la meccanica, le prestazioni e quel piacere di guida ineguagliabile, diventano i tasselli di un racconto in cui la tecnologia incontra continuamente l’emozione. Un posto speciale è riservato alla Giulia Quadrifoglio, espressione più intensa di questa filosofia, e alle sue interpretazioni più esclusive, tra cui versioni speciali ed edizioni limitatissime, come la spettacolare Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Sono capolavori a quattro ruote che, tutti insieme, compongono un universo fatto di ricerca, personalità e desiderio di distinguersi. Pubblicato da Giorgio Nada Editore e distribuito da Giunti Editore, il volume conta 208 pagine con testi in italiano e inglese ed è disponibile durante il Salone presso gli stand Alfa Romeo e Giorgio Nada Editore/Libreria dell’Automobile. Gli appassionati potranno inoltre acquistarlo presso il Museo Alfa Romeo di Arese, la Libreria dell’Automobile di Milano e nelle librerie Giunti al Punto di tutta Italia, oppure online sui siti www.giorgionadaeditore.it e www.libreriadellautomobile.it, su Amazon e sui principali canali di vendita online.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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