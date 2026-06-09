Il nuovo collegamento aereo con New York di Delta rafforza il turismo tra Malta e Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il nuovo collegamento aereo diretto tra Malta e New York dovrebbe attirare un numero crescente di visitatori americani, contribuendo al tempo stesso a rafforzare i flussi turistici verso la vicina Sicilia. Molti passeggeri statunitensi arrivati con il volo inaugurale hanno dichiarato di essere desiderosi di visitare sia Malta che la Sicilia. Diversi di loro hanno scoperto Malta mentre pianificavano un viaggio nell’isola italiana e hanno deciso di includerla nel proprio itinerario grazie alla sua vicinanza geografica, alla sua storia e al suo patrimonio culturale.

Durante una conferenza stampa organizzata in occasione del lancio del servizio inaugurale di Delta Air Lines tra Malta e l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, il Primo Ministro Robert Abela ha invitato i visitatori a considerare Malta non soltanto come una destinazione turistica, ma anche come un luogo dove investire in startup, trasferire attività imprenditoriali o lavorare da remoto.

Abela ha inoltre sottolineato che Malta rimane resiliente nonostante le tensioni regionali in Medio Oriente, evidenziando come il Paese disponga di sufficienti riserve di gas e carburante per l’aviazione per garantire la stabilità energetica e la continuità delle operazioni aeroportuali.

Riferendosi ai risultati economici del Paese, il Primo Ministro ha citato i dati di Eurostat che indicano una crescita del PIL del 4,3% nel primo trimestre dell’anno, facendo di Malta l’economia a più rapida crescita dell’Unione Europea.

L’amministratore delegato dell’Aeroporto Internazionale di Malta, Alan Borg, ha dichiarato che oltre il 90% dei posti disponibili sul primo volo diretto Delta era occupato, definendo il nuovo collegamento un passo promettente per attrarre una nuova ondata di turisti provenienti dal Nord America. Borg ha invitato tutti gli operatori del settore turistico a garantire un’esperienza di alta qualità ai visitatori e ha assicurato il pieno sostegno dell’aeroporto affinché la rotta possa ottenere risultati positivi e duraturi.

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(ITALPRESS).