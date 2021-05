NAPOLI (ITALPRESS) – Il tour virtuale del Museo della Moda di Napoli sbarca sulla piattaforma dell’Ecosistema Digitale della Cultura della Campania. A darne l’annuncio sono proprio i canali social della Regione che invitano i visitatori a ripercorrere le tappe della storia della moda in un viaggio nella collezione che è parte integrante e sostanziale della Fondazione Mondragone, pronta in questi giorni a riaprire al pubblico nel rispetto delle misure Covid. Dal Settecento ai giorni nostri: la moda femminile è assoluta protagonista di un museo unico nella tipologia e nella straordinaria varietà del suo ingente posseduto, vetrina dei lasciti di antiche famiglie napoletane che hanno il desiderio di condividere il proprio patrimonio e quello dei loro congiunti con l’intera cittadinanza e i visitatori.

Un tripudio di esemplari in tessuto, memore di un patrimonio conoscitivo che definisce le regole del “vestirsi bene” (e l’evoluzione storica delle stesse) e testimone della cultura vestimentaria, con una maggiore predilezione per quella di fattura locale.

