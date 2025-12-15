Il Movimento Mak proclama l’indipendenza della Cabilia dall’Algeria

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il movimento per l’Autodeterminazione della regione berbera della Cabilia (MAK) ha proclamato l‘indipendenza dall’Algeria nel corso di un evento tenutosi il 14 dicembre a Parigi, alla presenza di attivisti e membri della diaspora cabila.

La dichiarazione, annunciata dal leader del movimento Ferhat Mehenni, prevede la nascita di una “Repubblica Federale di Cabilia”. L’iniziativa, dal forte valore simbolico e politico, è stata respinta dalle autorità algerine, che considerano il MAK un movimento separatista illegale.

Secondo il movimento, tuttavia, la proclamazione intende soprattutto richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla situazione dei diritti politici, culturali e identitari del popolo dei cabili, denunciando anni di marginalizzazione, criminalizzazione e repressione delle rivendicazioni pacifiche e mancato riconoscimento della diversità linguistica e culturale.

Il MAK afferma che la sua azione si inserisce nel quadro del diritto dei popoli all’autodeterminazione, sancito dal diritto internazionale, e sollecita gli attori internazionali a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione in Cabilia.

-Foto pagina Facebook movimento per l’autodeterminazione della Cabilia-

(ITALPRESS).