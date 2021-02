CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Il Molise si dota di un nuovo brand in ambito turistico dopo gli ottimi risultati, in termini di presenze di turisti e di attenzione mediatica conseguiti lo scorso anno. Il marchio realizzato dalla società friulana Suggesto, vincitrice del bando internazionale per la comunicazione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del turismo (oltre 40 le manifestazioni d’interesse), è stato presentato questa mattina a Campobasso, alla presenza del presidente della Regione Molise, Donato Toma e dall’assessore regionale, Vincenzo Cotugno. “Il nuovo logo – ha detto il governatore – da ora in poi accompagnerà l’immagine del turismo molisano. Avevamo bisogno di un’immagine vera, netta e definita perché chiunque guarderà questo segno potrà passare al sogno. La nostra regione esiste ed è un sogno – ha proseguito Toma – nonostante la pandemia e l’emergenza sanitaria abbiamo continuato a lavorare in questi mesi per migliorare un asset ritenuto strategico per la nostra economia che detiene un appeal straordinario in fatto di patrimonio naturale e innaturale unico e irripetibile in grado di attrarre turisti per tutto l’anno”. Il concept del nuovo brand è stato creato attraverso uno studio del territorio, della storia, delle forme e dei colori del Molise da parte dei creativi della Suggesto che sono intervenuti in video conferenza per illustrare il risultato finale.

“Il brand che oggi presentiamo ha aggiunto l’assessore regionale al turismo e alla cultura, Vincenzo Cotugno – nasce dalla nostra identità, da quello che noi siamo, dai nostri colori, dai nostri sapori, dal nostro ambiente, dalla nostra storia. Per gestire il brand però serve una strategia, un piano di comunicazione forte che presto verrà presentato, insieme alla nuova piattaforma digitale di Visit Molise, capace di soddisfare tutte le esigenze del territorio, aperta agli operatori turistici e alle imprese del settore per potenziare la nostra offerta turistica per gli anni futuri”.

(ITALPRESS).