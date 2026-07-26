Il MIT rafforza la campagna di richiamo per i veicoli con airbag Takata potenzialmente difettosi

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare la messa in sicurezza di oltre un milione di veicoli ancora equipaggiati con airbag Takata potenzialmente difettosi. È questo l’obiettivo delle nuove misure adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rafforzare e completare la campagna di richiamo.

“In determinate condizioni ambientali, come l’esposizione prolungata a temperature elevate, umidità o forti sbalzi termici, alcuni componenti interni dell’airbag possono deteriorarsi nel tempo e comprometterne il corretto funzionamento. Da qui la necessità di favorire la sostituzione preventiva dei dispositivi interessati – spiega il MIT -. Da questo mese, i centri di revisione possono verificare se un veicolo è coinvolto nella campagna e informare il proprietario sulle modalità per effettuare l’intervento. Per i veicoli classificati “Stop Drive”, caratterizzati da un livello di rischio più elevato, saranno previste specifiche misure di tutela; negli altri casi saranno indicati tempi definiti per procedere alla sostituzione”.

“Le nuove verifiche consentiranno inoltre di raggiungere anche gli automobilisti che, a causa di passaggi di proprietà, cambi di residenza o dell’età del veicolo, potrebbero non aver ricevuto le precedenti comunicazioni di richiamo – prosegue la nota -. In una fase successiva, il sistema sarà integrato con l’Archivio Nazionale Veicoli, così da rendere più efficace l’informazione agli utenti e favorire il completamento degli interventi di messa in sicurezza. Le verifiche saranno progressivamente estese anche ai passaggi di proprietà, alle pratiche automobilistiche e ai controlli su strada. La sostituzione degli airbag sarà completamente gratuita e resterà a carico dei costruttori”.

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