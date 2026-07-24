Mit, per la prima volta il numero dei decessi sulle strade italiane è sceso sotto i 3.000

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta il numero dei decessi sulle strade italiane è sceso sotto i 3.000. Nel 2025 infatti, secondo i dati Aci-Istat, ci sono state 2.868 vittime, 162 in meno rispetto al 2024. Numeri che secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini devono far riflettere. Salvini sottolinea infatti come le modifiche al Codice della strada entrato in vigore a dicembre 2024 inizino a portare risultati incoraggianti che devono però essere accompagnati da ulteriori accorgimenti normativi e di sensibilizzazione.

Dai dati emerge anche che il numero delle vittime aumenta tra conducenti e passeggeri di biciclette, biciclette elettriche, monopattini elettrici e autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada.

Proprio in questo contesto si inseriscono le ultime novità normative che Salvini ha voluto aggiungere riguardo i monopattini e la consultazione pubblica con le principali associazioni e i soggetti rappresentativi dei settori interessati sull’aggiornamento del Codice della strada tenutasi al Mit la scorsa settimana che, tra le altre cose, confermerà e proseguirá l’azione del Mit sul fronte della sicurezza delle due ruote.

– Foto Ipa Agency –

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