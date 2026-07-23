Fincantieri consegna Explora III, la terza unità di Explora Journeys

GENOVA (ITALPRESS) – Si è svolta nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, la cerimonia di consegna di Explora III, terza unità realizzata per Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC. L’evento rappresenta un traguardo significativo nella costruzione della flotta Explora Journeys, che raggiunge così metà delle navi a oggi previste.

Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei sono infatti già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione e prenderanno il mare nel giro di soli due anni – Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028 – completando così il programma di costruzione della flotta interamente affidato a Fincantieri. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis, l’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria e comandante del Porto di Genova, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli.

Explora III è la prima a utilizzare – al pari delle successive navi della classe – l’alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%.

Progettata e costruita sotto la sorveglianza in classe RINA, Explora III ha ottenuto diverse notazioni addizionali volontarie grazie al design pensato per la sostenibilità ambientale e il comfort dei passeggeri. La nave ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo.

Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.

Pierroberto Folgiero, ad e direttore generale Fincantieri ha dichiarato: “Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica attraverso innovazione, sostenibilità e l’evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L’ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate”.

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: “La consegna di Explora III segna un’altra importante tappa nella realizzazione della nostra visione per Explora Journeys. In soli tre anni, abbiamo definito una prospettiva nuova e distintiva nei viaggi oceanici. Riflette il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza artigianale e una crescita responsabile, contribuendo al contempo ai più ampi benefici economici che il turismo crocieristico porta alle destinazioni e alle comunità costiere”.

Per Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, “Explora III è il simbolo di una Liguria che cresce, investe e prosegue il cammino da protagonista della blue economy. La consegna di questa nave conferma il valore delle competenze, della professionalità e della capacità industriale del nostro territorio che guarda all’Italia e al mondo, oltre alla fiducia che realtà come MSC e Fincantieri continuano a riporre nella nostra regione”.

Silvia Salis, sindaca di Genova, ha commentato: “Genova vive del suo porto e lo ha nel suo Dna. Per questo oggi non celebriamo soltanto la consegna di una nave, ma il lavoro e le competenze delle persone che l’hanno resa possibile. Explora III porta sui mari la capacità industriale di Fincantieri, della filiera ligure e del cantiere di Sestri Ponente. Il Comune è pronto a fare la sua parte affinché lo sviluppo industriale sostenibile non resti un principio, ma diventi una pratica capace di creare lavoro e benefici duraturi per il territorio e un esempio da mostrare in Italia e all’estero”.

– Foto ufficio stampa Fincantieri –

(ITALPRESS).