Il ministro francese Vautrin in visita all’INPS a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Direzione generale dell’INPS ha accolto ieri la Ministra del Lavoro, della Salute, della Solidarietà e della Famiglia della Repubblica di Francia, Catherine Vautrin, accompagnata dall’Ambasciatore Martin Briens.

A fare gli onori di casa sono state il Direttore Generale Valeria Vittimberga e la Consigliera di amministrazione Marialuisa Gnecchi, insieme ad alti rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, impegnato in un altro incontro istituzionale, ha inviato un messaggio di saluto al Ministro Vautrin e all’Ambasciatore Briens. Dopo i saluti istituzionali, la consigliera Gnecchi ha ripercorso la storia e la missione dell’INPS, sottolineandone il duplice ruolo previdenziale e assistenziale, elemento distintivo nel panorama europeo.

Il confronto è poi entrato nel vivo delle sfide che Italia e Francia condividono: l’invecchiamento della popolazione, l’esigenza di ampliare la base contributiva e la sostenibilità di lungo periodo dei rispettivi sistemi pensionistici. Pur attraverso modelli previdenziali diversi, entrambi i Paesi puntano a garantire tutele adeguate alle future generazioni, in particolare favorendo l’ingresso e la permanenza di giovani e donne nel mercato del lavoro.

Il Direttore Generale Vittimberga ha, quindi, presentato il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), piattaforma digitale che integra formazione, politiche attive e sostegni al reddito, evidenziandone il potenziale nell’aumento dei livelli occupazionali. Ha fatto seguito l’intervento del Direttore Centrale Internal Audit, Risk management, compiace e antifrode, Alessandro Romano, che ha illustrato le principali attività anti-frode in ambito di invalidità civile e prestazioni di malattia, citando anche l’accordo siglato con France Travail per lo scambio dati in materia di prestazioni di disoccupazione, fondamentale per contrastare le irregolarità transfrontaliere.

Successivamente il Direttore Centrale Studi e Ricerche, Gianfranco Santoro ha illustrato il tema dell’invecchiamento della popolazione e della sostenibilità del sistema di sicurezza sociale in Italia attraverso i dati del XXIV Rapporto annuale INPS, evidenziando come l’attuale tasso di occupazione, ai massimi storici per il nostro Paese, rappresenti un segnale molto positivo per il sistema previdenziale italiano.

La visita si è svolta in un clima di concreta collaborazione. È stato, infine, espresso apprezzamento per le collaborazioni in atto tra l’INPS e le casse previdenziali francesi. Il Direttore Generale Vittimberga ha confermato la disponibilità dell’Istituto a proseguire lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tecnica con gli enti francesi omologhi, affinché Italia e Francia possano affrontare congiuntamente le sfide demografiche e di sostenibilità dei sistemi di welfare che le attendono.

