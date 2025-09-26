Il ministro delle Finanze di Malta lancia l’allarme sulla crisi demografica imminente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro delle Finanze maltese, Clyde Caruana, ha lanciato l’allarme sulla crisi demografica imminente, chiedendo da parte del governo un’azione urgente per fermare il declino. Caruana ha dichiarato che Malta rischia un collasso demografico se non verranno compiuti “passi giganteschi”.

Al ritmo attuale, il numero di cittadini maltesi residenti a Malta potrebbe ridursi dagli attuali 400.000 a 240.000 nei prossimi 50 anni, di cui il 40% con più di 65 anni. “Se la popolazione totale rimane stabile intorno alle 600.000 persone, significherà che i maltesi diventeranno una minoranza nel loro stesso Paese”, ha detto Caruana.

“A volte mi arrabbio vedendo come non ci accorgiamo nemmeno di questo enorme elefante nella stanza”, ha aggiunto. Il ministro ha criticato i governi successivi per aver offerto solo “briciole” per affrontare il problema.

“A questo ritmo, un giorno diremo che c’erano i maltesi”, ha sottolineato. Caruana ha già proposto in passato una nuova aliquota fiscale per i genitori con due figli. “Le ricerche universitarie dimostrano che molte famiglie con un figlio vorrebbero averne un secondo, ma la loro situazione finanziaria non lo consente. La vita è cambiata, e se pensiamo di poter costringere le persone a modificare il loro stile di vita per avere figli, commetteremo il più grande errore possibile”, ha concluso.

