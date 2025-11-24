Il ministro di Gozo sollecita la cooperazione euro-mediterranea al vertice di Barcellona

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro maltese per Gozo e la Pianificazione, Clint Camilleri, ha chiesto un coinvolgimento regionale più profondo nelle politiche euro-mediterranee durante una sessione del Vertice Euro-Med delle Regioni, tenutasi a Barcellona.

L’incontro si è concentrato sulla Dichiarazione Congiunta per un Nuovo Patto per il Mediterraneo, che sarà presentata ai ministri Euro-Med il 28 novembre prima di essere sottoposta alla Commissione Europea. Secondo una dichiarazione del Ministero per Gozo, il patto proposto sottolinea la necessità di una partecipazione più incisiva da parte delle regioni e delle città nella definizione delle priorità, nell’attuazione delle iniziative e nella valutazione dei risultati nell’area mediterranea. Rivolgendosi ai rappresentanti regionali, Camilleri ha affermato che “in un momento in cui cresce l’incertezza globale, dobbiamo rafforzare la cooperazione tra l’Europa e il Mediterraneo”.

Ha descritto il patto come un’opportunità per proporre “una visione strategica chiara e ambiziosa” capace di produrre progressi concreti nel dialogo politico, nell’istruzione, nello sviluppo delle competenze, nell’inclusione sociale, nel commercio e nella crescita economica.

La dichiarazione sollecita la Commissione Europea e le istituzioni competenti dell’UE a rafforzare il ruolo delle autorità regionali e locali, istituire un comitato di monitoraggio e valutazione basato sul territorio, creare un fondo di assistenza tecnica per sostenere la cooperazione decentralizzata e trasmettere la dichiarazione congiunta al Vertice dei Ministri Euro-Med. Se adottato, il patto dovrebbe fungere da quadro di riferimento per future iniziative di collaborazione tra i partner mediterranei e l’Unione Europea.

-Foto DOI-

(ITALPRESS).