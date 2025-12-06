Il ministro dell’interno libico Al-Tarabulsi partecipa alla tavola rotonda IOM sulla migrazione in Africa

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno incaricato e presidente dell’Alta Commissione per l’Immigrazione e le Frontiere della Libia, generale Imad Al-Tarabulsi, ha partecipato oggi a Ginevra a una tavola rotonda organizzata dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM intitolata “La migrazione in Africa a un bivio”.

All’evento hanno preso parte 14 ministri di Paesi africani, nordafricani ed europei, oltre a rappresentanti di agenzie e organizzazioni internazionali. I lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione internazionale e sulle opportunità economiche a sostegno delle politiche migratorie.

Il ministro libico ha sottolineato la necessità di affrontare con urgenza il dossier migrazione, evidenziando il programma nazionale di rimpatrio dei migranti irregolari e l’importanza di sostenerlo. A margine dei lavori, Al-Tarabulsi ha incontrato la direttrice generale dell’IOM, Amy Pope, per discutere il sostegno e lo sviluppo del programma nazionale libico e il rafforzamento della cooperazione tecnica. Il ministro ha inoltre avuto un colloquio con l’omologo sudanese, Babikir Samra, su diversi dossier securitari di interesse comune.

– Foto xn8/Italpress –

(ITALPRESS).