Crosetto incontra equipaggio Nave “Giovanni delle Bande Nere” della Marina Militare a Singapore

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto, giunto a Singapore in visita ufficiale, ha incontrato l’equipaggio di Nave “Giovanni delle Bande Nere” della Marina Militare, ormeggiata presso la base navale di Changi.

“La vostra è una missione che racconta molto più di una capacità militare. Racconta la credibilità internazionale dell’Italia, della sua Marina Militare e in generale delle nostre Forze Armate, nonchè la capacità del Paese di essere presente nei grandi snodi strategici globali – ha detto Crosetto -. In aree come Singapore, Malacca e le principali rotte dell’Indo-Pacifico si comprende quanto il mare sia centrale per sicurezza, energia, commercio e stabilità economica. Per questo #Difesa significa anche tutela degli interessi nazionali, libertà di navigazione, cooperazione e dialogo con Paesi partner e alleati. Non solo addestramento ma diplomazia navale e proiezione dell’Italia nel mondo. La presenza di una nave italiana rappresenta la solidità dello Stato, rafforza il ruolo internazionale del Paese e apre opportunità di collaborazione economica, industriale e strategica, tutti aspetti essenziali per il nostro futuro”.

“E ciò è possibile grazie a Voi: siete un tassello fondamentale di qualcosa di molto più grande della singola missione. Ogni attività operativa, ogni porto raggiunto, ogni presenza italiana in mare contribuisce infatti a rappresentare la forza, l’affidabilità e la capacità dell’Italia di costruire relazioni, cooperazione e opportunità – ha proseguito Crosetto -. Una nave funziona solo se ogni componente dell’equipaggio svolge il proprio compito con responsabilità e consapevolezza. Ogni persona contribuisce al funzionamento di una macchina complessa che porta nel mondo il volto, la credibilità e i valori della Nazione. Grazie a ciascuno di voi per ciò che fate e per ciò che continuerete a fare nei prossimi mesi. Buon vento”.

– Foto Ministero della Difesa –

(ITALPRESS).