ROMA (ITALPRESS) – Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. Sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181. In crescita rispetto ai 170 di ieri. Nel calcolo non era stato inserito l’incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d’Aosta e di 2 positivi nella Provincia autonoma di Bolzano. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale perciò a 246.488. In lieve crescita pure gli attualmente positivi (+28) a 12.609. Aumentano pure i decessi: nelle ultime 24 ore se ne registrano 11. Lieve aumento (+9) per i ricoverati con sintomi: ad oggi sono 749. Di questi 40 sono ricoverati in terapia intensiva (-5). Sono 11.820 (+24) le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i guariti il numero complessivo sale a 198.756, con un incremento di 163 nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 48.170, quasi il doppio rispetto a ieri.

A segnare il maggiore incremento di nuovi positivi la Lombardia (53), seguita da Campania (29), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20). In 5 regioni non si registrano nuovi casi: si tratta di Basilicata, Molise, Umbria, provincia autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia.

