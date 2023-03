NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Simone Fontecchio si regala la miglior serata della sua avventura Nba, ma non basta a Utah per evitare il ko contro Miami. Gli Heat si impongono in casa 119-115 sui Jazz, ma per l’azzurro resterà un match da ricordare grazie ai 23 punti (il suo massimo in carriera nella National Basketball Association) messi a referto nei 30 minuti giocati, partendo dalla panchina. Per il numero 16 di Utah anche 5 rimbalzi e un assist in un match di grande equilibrio in cui spicca Lauri Markkanen con i suoi 38 punti, ma anche la prestazione del finlandese non basta agli ospiti per evitare il ko. Miami vince mandando tutto il quintetto iniziale in doppia cifra più Oladipo e Martin che, dalla panchina, ne fanno rispettivamente 11 e 10. Il miglior realizzatore degli Heat è Butler con 24 punti, poi 18 a testa per Vincent ed Herro, 16 per Adebayo e 11 per Love.

Bella vittoria per Milwaukee, prima della classe a Est, che vince a Sacramento 133-124 con un grande Giannis Antetokounmpo. E’ lui a fare la differenza e a trascinare i Bucks con 46 punti e 12 rimbalzi, ma sono rilevanti anche le prestazioni di Middleton (31 punti e 9 assist) e Lopez (23 punti e 8 rimbalzi).

I Kings, terzi a Ovest, cedono dopo tre vittorie consecutive nonostante i 35 punti e 8 rimbalzi di DèAaron Fox, i 28 punti di Huerter e la tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist di Sabonis.

Nelle altre gare della notte vittorie per Pistons (117-97 sui Pacers), Timberwolves 136-115 sugli Hawks, ko nonostante i 41 punti di Young), Grizzlies (104-88 sui Mavericks), Rockets (111-109 sui Celtics ai quali non bastano i 43 punti di Brown) e Warriors (123-112 con i 38 punti di Thompson).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

