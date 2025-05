PALERMO (ITALPRESS) – Il Marocco ha conquistato la Coppa d’Africa di futsal femminile, superando la Tanzania per 3-2 nella finale disputata al Complesso Sportivo Prince Moulay Abdellah di Rabat. Partita combattuta e ricca di emozioni, decisa nel finale dopo continui ribaltamenti di fronte.

La Tanzania era passata in vantaggio già al 4′ con Anastazia Katunzi, ma il Marocco ha risposto con Doha El Madani al 20′. Nuovo vantaggio tanzaniano al 16′ con Jamila Rajabu, poi le marocchine hanno ribaltato il risultato nella ripresa con le reti di Drissia Korrych (34′) e Jasmine Demraoui (40′), che ha firmato il gol decisivo a pochi minuti dal termine.

È il primo titolo continentale per la selezione femminile marocchina, che corona così un percorso brillante nel torneo disputato in casa. Grazie al piazzamento in finale, inoltre, sia il Marocco che la Tanzania ottengono la qualificazione alla Coppa del Mondo di futsal femminile, in programma nelle Filippine dal 27 novembre al 7 dicembre 2025.

– foto MAP –

