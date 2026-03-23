RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco si conferma tra i Paesi più sicuri al mondo secondo il Global Terrorism Index 2026, che colloca il Regno tra le nazioni con il più basso livello di minaccia terroristica a livello globale.
Secondo quanto rilancia il sito marocchino Hespress, in un contesto internazionale segnato dalla persistenza di focolai di violenza e dalla crescente instabilità in diverse regioni, il Marocco si distingue per l’assenza di attentati terroristici registrati negli ultimi anni, consolidando così il proprio posizionamento in materia di sicurezza.
Il rapporto evidenzia come questo risultato sia il frutto di una strategia preventiva efficace, basata su un approccio integrato che combina vigilanza securitaria, cooperazione internazionale e politiche di contrasto alla radicalizzazione.
Mentre diverse aree, in particolare nel Sahel, continuano a registrare un aumento delle attività terroristiche, il Marocco emerge come un modello di stabilità regionale, ricorda ancora il sito Hespress, rafforzando il proprio ruolo di partner affidabile nella lotta globale contro il terrorismo.
-Foto fr.hespress-
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