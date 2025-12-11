Il Marocco ospita l’Africa Sports Expo 2025 dal 18 al 20 dicembre

CASABLANCA (MAROCCO) (ITALPRESS) – In concomitanza con la CAN 2025, il Marocco accoglie dal 18 al 20 dicembre l’Africa Sports Expo 2025, il più grande salone dello sport mai organizzato nel continente. L’evento, ospitato alla Fiera Internazionale di Casablanca, riunirà 180 espositori di 20 Paesi, 100 relatori e numerose attività su uno spazio di 15.000 metri quadri. Pensato come piattaforma dedicata allo sport, all’innovazione e all’investimento, il salone ambisce a diventare un appuntamento di riferimento per l’ecosistema sportivo africano.

La Francia sarà il Paese ospite d’onore, con una forte presenza istituzionale e professionale. Tra i momenti saienti dell’evento, da segnalare il Forum Sport & Carriere, l’Africa Stadiums & Arenas Forum e l’Africa Football Forum, che riunirà i dirigenti del calcio continentale. Il programma comprende anche il Predator Morocco Freestyle Football Championship, evento spettacolare che coniuga sport e cultura urbana.

Per questa edizione del 2025, la Francia è l’ospite d’onore, a testimonianza dell’impegno degli organizzatori nel rafforzare i legami tra gli ecosistemi sportivi marocchino, africano ed europeo. La delegazione francese sarà ampiamente rappresentata, con 35 espositori e oltre 40 esperti e relatori coinvolti durante l’evento.

Secondo Mehdi Sekkouri, CEO di Stadia e organizzatore di Africa Sports Expo 2025, citato nel comunicato stampa, l’evento va ben oltre una semplice fiera. “Africa Sports Expo 2025 è molto più di una fiera: è una piattaforma internazionale che riunisce professionisti, esperti e appassionati di sport per creare opportunità e condividere esperienze. Siamo orgogliosi di offrire un evento importante in concomitanza con la Coppa d’Africa, dove innovazione e networking saranno al centro di tutte le attività”.

-Foto Map-

(ITALPRESS).