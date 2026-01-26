Il Marocco è la prima destinazione turistica in Africa

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Quasi 20 milioni di turisti internazionali hanno visitato il Marocco nel 2025, segnando un aumento di circa 14% rispetto al 2024. Sono i dati di Onu Turismo, l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile della promozione del turismo nel mondo. La crescita si registra nonostante un contesto globale segnato da forte inflazione nei servizi turistici e tensioni geopolitiche.

Il settore del turismo in Africa nel suo complesso ha visto un aumento dell’8% nei viaggi internazionali, con il Marocco al centro di questa dinamica. Il Paese ha anche ottenuto ricavi record dal turismo, con 124 miliardi di dirham (12 miliardi di euro) entro la fine di novembre 2025, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Il governo marocchino punta ad attirare 26 milioni di turisti entro il 2030, confermando il turismo come motore strategico dell’economia nazionale.

