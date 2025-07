Il Liverpool ritira la maglia numero 20 di Diogo Jota

(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool ha ritirato la maglia numero 20 di Diogo Jota, morto giovedì 2 luglio assieme al fratello André Silva in un tragico incidente stradale il Spagna. Dopo essersi consultato con la moglie Rute e la famiglia, il club inglese ha annunciato che in memoria del jolly portoghese nessuno indosserà più il 20, settore femminile e Academy inclusi.

“Questa decisione è un riconoscimento non solo dell’incommensurabile contributo che il nostro ragazzo portoghese ha dato ai successi in campo dei Reds negli ultimi cinque anni, ma anche del profondo impatto personale che ha avuto sui suoi compagni di squadra, colleghi e tifosi e del legame duraturo che ha costruito con loro”, si legge in una nota del Liverpool.

