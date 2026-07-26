Italia di bronzo nella VNL femminile, battuta la Cina 3-1

IPA86893614 - (260722) -- MACAO, July 22, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) -- Players of Italy celebrate during the quarterfinal between Italy and the Netherlands at the Women's Volleyball Nations League (VNL) 2026 Finals in Macao, south China, July 22, 2026. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM/Cheong Kam Ka)

MACAO (CINA) (ITALPRESS) – L’Italia batte la Cina e conquista la medaglia di bronzo della Volleyball Nations League femminile, dopo gli ori delle due passate edizioni. A Macao le azzurre di Julio Velasco, superate in semifinale dal Brasile al tiebreak, hanno battuto le padrone di casa con il punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-13)

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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