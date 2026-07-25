BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Lando Norris beffa le Ferrari e partirà domani davanti a tutti nel Gran Premio d’Ungheria. Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17esima pole in carriera, la prima stagionale: 1’17″207 il crono che permette al pilota della McLaren di mettersi alle spalle le due Rosse, con Lewis Hamilton – l’ultima volta in pole proprio sul circuito magiaro nel 2023 – che si vede strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi. Per il sette volte iridato rimpianto doppio visto che successivamente viene penalizzato di tre posizoni in griglia per “impeding” nei confronti di Oscar Piastri. A scattare così dalla prima fila al fianco di Lando Norris sarà dunque l’altro ferrarista, Charles Leclerc, che aveva chiuso la qualifica col terzo tempo a 0″238. Aveva ottenuto il quarto riscontro Andrea Kimi Antonelli (+0″272), pure lui però sanzionato con tre posizioni – nel suo caso per non aver rallentato sufficientemente in regime di bandiera gialla. A beneficiare delle penalizzazioni sono Oscar Piastri con l’altra McLaren e Max Verstappen su Red Bull, che si ritrovano catapultati in seconda fila, con Hamilton in terza ci sarà George Russell (Mercedes) mentre Antonelli scatterà con Isack Hadjar (Red Bull) accanto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). Domani la gara prenderà il via alle 15.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).