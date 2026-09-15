Il Gruppo San Donato apre la sua prima Smart Clinic a Genova

GENOVA (ITALPRESS) - Un modello di assistenza sanitaria che mette al centro la persona e le sue esigenze di salute, con un’offerta multidisciplinare e un’attenzione particolare alla cura delle patologie muscoloscheletriche e al recupero della mobilità. Nel cuore di Genova è stata inaugurata Smart Clinic Kinesia, centro polispecialistico nato dalla joint venture tra Gruppo San Donato, che sbarca per la prima volta nel capoluogo ligure, e Generali Italia. f32/xa8/fsc/gsl