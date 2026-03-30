Il Gruppo Il Sole 24 Ore chiude il 2025 con un utile di 4 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Il Sole 24 ORE conferma i risultati positivi chiudendo l’esercizio 2025 con un utile di 4 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 6,1 milioni, in miglioramento di 12,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, nonostante le difficoltà che contraddistinguono da tempo il mercato editoriale in Italia e le persistenti tensioni di un quadro economico e geopolitico generale, segnato da incertezze e criticità di medio-lungo periodo.

I ricavi consolidati si attestano a 213,9 milioni (sostanzialmente in linea rispetto ai 214,5 milioni al 31 dicembre 2024), di cui 90,7 milioni di ricavi pubblicitari, 94,0 milioni di ricavi editoriali e 29,3 milioni di altri ricavi. I ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 90,7 milioni, registrano un aumento dell’1,5%. Il margine operativo lordo è positivo per 22,1 milioni (29,0 milioni di euro nel 2024).

L’esercizio 2025 sconta oneri e proventi non ricorrenti negativi per 1,1 milioni (positivi per 1,7 milioni nel 2024) Il risultato netto è positivo per 4,0 milioni (9,1 milioni nel 2024). L’esercizio 2025 sconta oneri e proventi non ricorrenti negativi per 0,8 milioni (positivi per 1,7 milioni nel 2024).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è positiva per 6,1 milioni e migliora di 12,6 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2024 negativo per 6,5 milioni di euro, grazie principalmente al flusso di cassa generato dalla gestione operativa.

Il patrimonio netto è pari a 36,6 milioni, in aumento di 4,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda i dati diffusionali, il quotidiano Il Sole 24 ORE registra per il periodo gennaio-dicembre 2025 una diffusione complessiva (carta + digitale) pari a 115.297 copie medie giorno (-3,4% rispetto al 2024, con un andamento migliore rispetto al mercato in calo del -6,2%)

-Foto ufficio stampa Il Sole 24 Ore-

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