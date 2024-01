CATANIA (ITALPRESS) – Il Gruppo Di Martino annuncia il lancio di un progetto all’avanguardia nel campo del benessere aziendale. In collaborazione con i professionisti di “Uno Bravo”, il Gruppo Di Martino introduce la figura dello psicologo all’interno dell’organizzazione, posizionandosi tra le prime aziende italiane a implementare tale iniziativa. “L’azienda – si spiega in una nota – riconosce l’importanza della salute mentale e del supporto psicologico, specialmente in un contesto aziendale in continua evoluzione. Lo psicologo fornirà supporto personalizzato, contribuendo a coltivare un ambiente di lavoro che promuove la crescita personale e professionale. Essendo tra i primi gruppi privati in Italia e primi in Sicilia a implementare questa iniziativa, il Gruppo Di Martino dimostra un impegno tangibile verso il benessere dei propri dipendenti e la creazione di un ambiente lavorativo sano. Questo progetto rappresenta un passo avanti nell’approccio alle risorse umane, sottolineando il ruolo proattivo del Gruppo nell’incarnare i valori di responsabilità sociale”.

Con questo progetto, il Gruppo Di Martino rafforza il suo ruolo di leader nell’innovazione e nel benessere aziendale.

– foto ufficio stampa Gruppo Di Martino –

(ITALPRESS).