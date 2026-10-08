TRAPANI (ITALPRESS) – La costa trapanese si presenta al mercato turistico come un’unica destinazione. Il GAL Pesca Trapanese porta il progetto Itinerari del Gusto al TTG Travel Experience, la fiera internazionale B2B del turismo, in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre. Allo stand saranno presenti i sindaci dei dodici Comuni della rete: Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Petrosino, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice. Con loro il tour operator incoming Sicilia da Scoprire, che gestisce il portale e sviluppa le esperienze, e gli operatori economici selezionati dai Comuni.

La rete diventerà ufficiale giovedì 15 ottobre con la firma del protocollo d’intesa per la gestione degli Itinerari del Gusto. Lo sottoscriveranno la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, che gestisce il GAL e avrà il ruolo di capofila, i dodici Comuni e, come partner di supporto, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e l’Istituto di Istruzione Superiore “I. e V. Florio” di Erice. L’appuntamento è alle 19 all’Hotel Premier & Suites di Milano Marittima, in VII Traversa Mare 15.

Il progetto trasforma in motivo di viaggio il patrimonio più autentico del litorale: il pescato, il sale, le tonnare e la cucina di tradizione. Il portale itineraridelgustotrapani.it mette in rete esperienze, ristoranti, strutture ricettive e produttori. La sua funzione più innovativa, “Crea il tuo viaggio”, affida la regia al visitatore, che sceglie i giorni, compone le tappe tra esperienze, sapori e soggiorni e invia la richiesta per un viaggio su misura. Ogni visita diventa così un sostegno diretto alle comunità costiere che custodiscono questi saperi.

Cinque gli itinerari, percorribili liberamente. “Gambero rosso & pescato mediterraneo” collega Mazara del Vallo, Petrosino, Pantelleria e Marsala; “Tonno e tonnare” unisce Favignana, Trapani, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo. “Il sale e le sue declinazioni” attraversa Marsala, Paceco e Trapani; “Cucina tradizionale e pescato locale” tocca Misiliscemi, Trapani, Paceco ed Erice, mentre “Cuscusu trapanese” abbraccia tutti e dodici i Comuni.

Agli operatori del trade il GAL presenta cinque pacchetti esperienziali di tre giorni, uno per ciascun itinerario: dalla lezione di cucina sul tonno a Trapani alla tonnara di Bonagia, dal porto peschereccio di Mazara del Vallo all’incontro con un pescatore locale. Sul portale le proposte sono quattordici, con versioni anche da cinque e otto giorni.

Il TTG 2026 ha scelto come tema EXIST, un invito a rimettere al centro l’esperienza umana. Gli Itinerari del Gusto rispondono con i volti della costa: pescatori, ristoratori, produttori e custodi delle tradizioni. Il messaggio portato a Rimini è un invito agli operatori: “Non fermarti alla cornice. Entra nella Sicilia più vera”.

“A Rimini la costa trapanese parla con una sola voce – afferma il presidente del GAL Pesca Trapanese, Francesco La Sala -. Con il protocollo questa voce diventa un metodo di lavoro stabile. Dodici Comuni offrono agli operatori un prodotto concreto e prenotabile, costruito con chi il mare lo vive ogni giorno. Il turismo che vogliamo porta valore alle marinerie e mantiene vive le comunità costiere”.

Il progetto Itinerari del Gusto è finanziato dal Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 nell’ambito della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Pesca Trapanese. Itinerari, esperienze, strutture e brochure sono su itineraridelgustotrapani.it.

– foto ufficio stampa GAL Pesca Trapanese –

(ITALPRESS).