ROMA (ITALPRESS) – Via libera definitivo e unanime della Camera al ddl Femminicidio, che introduce nel codice penale il reato specifico di femminicidio. Il provvedimento diventa legge.

“Oggi la Camera ha approvato all’unanimità il ddl sul femminicidio, che diventa legge e che introduce nel codice penale l’articolo 577-bis, che prevede l’ergastolo per chi uccide una donna per odio, discriminazione, prevaricazione o controllo. Si tratta di un passo decisivo per riconoscere la gravità di questi crimini e per rafforzare la tutela delle donne, in ogni ambito della vita. La violenza non è mai da giustificare”. Così in un post sui social il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“In questa giornata simbolo, il voto unanime della Camera è un abbraccio dello Stato alle troppe donne che non possono più parlare. Il reato di femminicidio entra finalmente nel codice penale, ma soprattutto entra nella coscienza del Paese. Ogni vita spezzata sarà finalmente riconosciuta, protetta, difesa. Oggi, con questa legge, rendiamo omaggio e onore al coraggio di chi ha denunciato, di chi ha resistito, di chi non c’è più. Noi non arretreremo di un passo, perché fino a quando una sola donna avrà paura, questa battaglia non sarà finita”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

