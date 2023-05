NAPOLI (ITALPRESS) – La designer napoletana Margherita Mazzei ha ricevuto stamane nel Salone di rappresentanza della sede del Consiglio regionale della Campania una targa di riconoscimento dal consigliere Pasquale Di Fenza, per aver valorizzato il made in Campania in ambito nazionale e internazionale. “La mia impresa esiste da 30 anni, nonostante nel Mezzogiorno fare impresa per una donna non sia così facile, sono voluta restare in questo territorio perchè sono fermamente convinta che al Sud si può fare comunque impresa, se si ha l’intraprendenza e la forza”, ha detto la stilista. “Attualmente – ha aggiunto – lavorano nella nostra impresa 15 dipendenti, e all’estero esportiamo prevalentemente a Dubai, negli Usa, ma solo nelle boutique specializzate, e anche in Europa vogliamo ulteriormente crescere”. Per Pasquale Di Fenza “è giusto che queste realtà imprenditoriali vengano riconosciute a livello regionale. E’ importante farle conoscere visto che con la pandemia hanno subito grosse difficoltà. E, in una terrà come la nostra – il riferimento del consigliere è al territorio di Giugliano, terrà d’origine della stilista – già martoriato dalla terra dei fuochi, queste sono belle realtà che vanno messe alla luce del sole”.

All’iniziativa anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. “Da giuglianese – ha detto il primo cittadino – è una bella soddisfazione che una nostra concittadina sia premiata dal Consiglio regionale. Bisogna parlare anche delle cose belle del nostro territorio e di chi, già trent’anni fa, ha avuto il coraggio di investire qui. Io e la mia amministrazione siamo vicini a Margherita Mazzei, perchè se è facile fare moda a Milano farlo a Giugliano è sicuramente più difficile e questo coraggio va riconosciuto”, ha concluso.

