Il Consiglio del Golfo riafferma l’identità marocchina del Sahara e saluta la risoluzione 2797

MANAMA (BAHREIN) (ITALPRESS) – Il Consiglio Supremo del Consiglio di Cooperazione degli Stati arabi del Golfo (CCG) ha riaffermato, a Manama, l’identità marocchina del Sahara e il suo sostegno all’iniziativa d’autonomia quale soluzione alla questione del Sahara marocchino.

Nel comunicato finale che ha concluso i lavori della sua 46 sessione, tenutasi nella capitale del Bahrein, il Consiglio ha inoltre salutato la risoluzione 2797 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2025, che consacra l’iniziativa d’autonomia come un passo importante verso una soluzione realistica e realizzabile. Il Consiglio si è altresì felicitato della decisione del Re Mohammed VI di sottoporre questa iniziativa al Consiglio di Sicurezza dell’ONU e di proclamare il 31 ottobre di ogni anno come Festa nazionale con il nome di “Festa dell’Unità”. Questa posizione si inscrive nel sostegno costante e fermo degli Stati del CCG al Regno del Marocco alla sua integrità territoriale. Il CCG è composto del Arabia Saudita. Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait e Oman.

– foto MAP –

(ITALPRESS).