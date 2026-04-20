Il Comune di Venezia si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Comune di Venezia si prepara a celebrare l’81. anniversario dalla Liberazione con un ricco programma di appuntamenti organizzati, su tutto il territorio comunale, in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea. Le manifestazioni principali si svolgeranno a Venezia tra Piazza San Marco, a partire dalle 9.15, e Campo del Ghetto Nuovo, alle 12.15. A Mestre tra piazza Municipio e piazza Ferretto, a partire dalle ore 10. Questo il programma completo degli appuntamenti del 25 aprile:

VENEZIA ore 9.15 | Piazza S. Marco: alzabandiera e onori resi da una Compagnia in Armi Interforze accompagnata dalla banda della Polizia Locale di Venezia; ore 9.45 | Percorso della Memoria: illustrazione delle biografie in memoria dei Martiri della libertà, con il coro cittadino “25 aprile”, in Campo SS. Apostoli, Campo S. Sofia, Campo S. Fosca, Campo S. Leonardo; ore 12.15 | Campo del Ghetto Nuovo: conclusione del Percorso della Memoria. A seguire la Festa della Liberazione con il concerto della banda musicale Pellestrina, cerimonia dell’Alzabandiera e commemorazione ufficiale.

MESTRE ore 10 | Municipio di Mestre: deposizione corone d’alloro alle lapidi dedicate ai caduti; ore 10.15 | Piazza Ferretto: cerimonia dell’alzabandiera e onori resi dal picchetto militare. A seguire Festa della Liberazione e commemorazione ufficiale, concerto della Banda musicale di Tessera, musica e canti del duo “Storie Storte”, letture di brani da parte dell’Associazione “Voci di Carta”.

MUNICIPALITÀ DI VENEZIA MURANO BURANO ore 8.15 | Sestiere di Castello, Campo Bandiera e Moro: alzabandiera a cura di Assoarma; ore 15.30 | Sestiere di Castello, via Garibaldi: ritrovo imbarcadero S. Elena e inizio Percorso della Pace; ore 17.00 | Riva dei Sette Martiri: conclusione del Percorso e interventi commemorativi; ore 18.30 | Giudecca, Fondamenta San Giacomo: deposizione corona d’alloro alla lapide in memoria dei Caduti per la Libertà; ore 10.30 | S. Erasmo: messa di commemorazione in onore dei Caduti. A seguire, deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti, in collaborazione con l’associazione Il Fante.

MUNICIPALITÀ DI LIDO E PELLESTRINA ore 9.30 | Via S. Gallo: deposizione corona sul cippo commemorativo; ore 9.45 | Piazzale Malamocco – Palazzo Pretorio: raduno e alzabandiera in collaborazione con l’associazione Il Fante.

MUNICIPALITÀ DI MESTRE CARPENEDO ore 9 | Mestre Bivio Via Pepe – Via Forte Marghera: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti del Mare; ore 9.30 | Piazza XXVII Ottobre – Piazza Barche: deposizione corona d’alloro al monumento alla Liberazione; ore 8.30 | Terraglio – Percorso della Memoria e deposizione corone d’alloro: a Villa Tivan Targa in ricordo del Partigiano Elio Monego; all’ospedale Villa Salus sulla lapide in memoria dei Caduti; all’ex Centro civico Terraglio sulla lapide in memoria del Partigiano Pennello; al Parco di via Gatta sul cippo in ricordo del Partigiano Giuseppe Surace.

MUNICIPALITÀ DI MARGHERA ore 10 | Marghera – piazza Municipio: deposizione corona d’alloro alla lapide in memoria dei Caduti e commemorazione; ore 10.30 | Catene – via Catene: deposizione corona di alloro al monumento ai Caduti, in collaborazione con: Associazione Fiera Franca Chirignago, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Chirignago, Associazione nazionale Carabinieri e Associazioni d’Arma; ore 10.30 | Malcontenta – chiesa San Ilario: celebrazione della Santa Messa in ricordo dei Caduti per la Libertà; ore 11.15 | P.le chiesa San Ilario: alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità istituzionali; ore 10.30 | Ca’ Sabbioni – Piazza Cosmai: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti in collaborazione con l’Associazione Progetto Scuola Cultura.

MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO ore 9.30 | Favaro Veneto – piazza Pastrello: alzabandiera, con la partecipazione della Banda musicale di Tessera. Deposizione di corone d’alloro al monumento ai Caduti e sulle lapidi all’interno della Municipalità e momento di commemorazione con interventi delle autorità, a seguire esibizione della Banda musicale CCRT di Tessera; ore 8.30 | Campalto – piazzale chiesa San Martino: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità; ore 8.30 | Dese – piazza Fratelli Pomiato: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità; ore 8.30 | Tessera – piazzale di Santa Maria Assunta: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità.

MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO ore 9 | Chirignago – piazza San Giorgio: alzabandiera in collaborazione con Associazione Fiera Franca Chirignago, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazioni d’Arma; ore 9.15 | Chirignago – sede Municipalità: deposizione corone alle lapidi dedicate ai Caduti militari e civili; ore 9.45 | Gazzera: deposizione corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre fronte chiesa S. Maria Ausiliatrice; ore 10.15 | Deposizioni corone d’alloro sulla lapide dedicata a Gino Breda (angolo via G. Breda e via Gazzera Alta); al monumento ai Caduti militari di Chirignago e Villabona – Catene; al monumento ai Caduti di tutte le guerre (via Miranese/via Trieste) – Chirignago; ore 10 | Zelarino – piazzale Munaretto: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti per la Patria e commemorazione. In collaborazione con Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Associazione Nazionale Finanzieri, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia di Stato e ANPI; ore 10.30 | Zelarino – sagrato della Chiesa di San Vigilio e Santa Maria Immacolata: deposizione corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre; ore 12 | Trivignano – fronte chiesa S. Pietro Apostolo in Vincoli: deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).