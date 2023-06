MILANO (ITALPRESS) – Resta l’allerta rossa in Romagna e Assago come sempre in casi di emergenza si muove in soccorso dei tanti bisognosi. Il sindaco Lara Carano e l’Amministrazione comunale in queste ore stanno concordando con la Protezione Civile e gli Enti coinvolti, ulteriori interventi. Assago è con la Romagna e con i suoi abitanti, presto arriveranno altri aiuti. “Assago e gli assaghesi sono sempre solidali e in prima linea in casi di emergenza e di bisogno – afferma il sindaco Lara Carano -. Il nostro Comune da sempre attento alle esigenze dei cittadini, si è speso e impegnato anche per sostenere realtà lontane ma che sentiamo umanamente molto vicine. Assago è stato eletto miglior Comune per vivibilità anche e proprio per lo spirito solidale che lo contraddistingue. Voglio perciò mandare un messaggio ai romagnoli ricordandogli che in questo momento difficile non sono e non saranno mai soli, Assago e l’Italia intera sono con loro!”. Settimana scorsa l’assessore La Rosa e il vice comandante Stefano Ripoldi sono infatti partiti per il primo di una serie di aiuti che il Comune sta organizzando, portando supporto al Centro Emergenza Romagna di Faenza al quale hanno consegnato materiale di primario intervento “donato – si legge in una nota – dalle aziende del territorio sempre disponibili e presenti, un ringraziamento va quindi a: Centro Commerciale Milanofiori, Carrefour, Leroy Merlin e STP Assago, che hanno messo a disposizione materiale e mezzi”. “Da Assago e in rapidità di intervento – racconta l’assessore La Rosa – abbiamo potuto consegnare due generatori di corrente e materiale come pale, badili, scale, acqua al Coc di Faenza portando aiuto concreto ai tanti volontari in servizio. Splendida ed emozionante la presenza di moltissimi giovani, anche minorenni, che coperti di fango si sono prodigati nell’aiutare le tante persone e famiglie in difficoltà”. La seconda spedizione, composta da tre volontari della Protezione Civile di Assago, è partita il primo giugno alle 4 di mattina in direzione Bagnacavallo per effettuare operazioni d’emergenza tramite le pompe idrovore HCP. La missione ha coinvolto anche la Colonna Mobile Provinciale e si protrarrà per alcuni giorni impegnando i volontari 24 ore su 24. “Abbiamo dato la nostra piena disponibilità per intervenire in aiuto agli alluvionati della Romagna – commenta il vice sindaco Mario Burgazzi – la nostra Protezione Civile in questi giorni ha infatti inviato una squadra di volontari a Bagnacavallo per offrire soccorso. Nel frattempo ci siamo fatti promotori e interverremo con aiuti concreti coordinandoci con gli altri Comuni disponibili, a favore di Brisighella colpito gravemente dall’alluvione. Appena possibile una nostra delegazione si recherà sul posto incontrando gli Amministratori locali per capire le esigenze e soddisfarle”. “Assago ha sempre avuto un grande cuore già nel 2014 – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale Graziano Musella – il nostro Comune fu insignito della medaglia al valore civile da parte del Presidente della Repubblica per gli aiuti alle famiglie di Taranto colpite da una grave crisi ambientale. Oggi non saremo da meno così come col terremoto dell’Aquila la nostra Protezione Civile, che non finirò mai di ringraziare a nome di tutti, è pronta a intervenire portando il necessario alle popolazioni dell’Emilia Romagna. Così si esprime il nostro impegno civile e il nostro orgoglio di italiani”.

(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Comune di Assago