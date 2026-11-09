Il CEO di Nvidia ammette una relazione con una presunta spia, l’azienda avvia un’indagine interna

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ bufera su Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, dopo le rivelazioni su una sua relazione con Alice Huang, ex dirigente della società di Singapore Megaspeed, sospettata dalle autorità americane di essere legata all’intelligence cinese.

Il consiglio di amministrazione del colosso dei semiconduttori ha avviato un’indagine indipendente per verificare se il manager sia stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera. Huang ha ammesso in una comunicazione ai dipendenti di essere stato infedele alla moglie, chiedendo scusa alla famiglia e ai collaboratori.

Il board ha precisato di non avere, al momento, elementi per ritenere compromessi la sicurezza nazionale americana o i segreti industriali dell’azienda. Il manager ha assicurato piena collaborazione agli accertamenti e continuerà a guidare il gruppo. La vicenda ha tuttavia avuto immediate ripercussioni sui mercati: il titolo Nvidia ha perso circa il 6% nelle contrattazioni pre-market. Al centro dell’inchiesta anche Megaspeed, cliente di Nvidia finita sotto osservazione per il sospetto di aver favorito l’accesso cinese a chip avanzati soggetti alle restrizioni americane all’esportazione.

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