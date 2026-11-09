PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si apre oggi a Parigi, sotto la presidenza francese, la riunione di due giorni dei ministri degli Esteri del G7.

Tra i temi al centro del confronto, oltre alle crisi in Ucraina e in Medio Oriente, ci sarà anche la crescente minaccia della guerra ibrida e degli attacchi informatici contro l’Europa. A portare il tema sul tavolo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha chiesto al collega francese Jean-Noel Barrot di inserire le minacce cyber nell’agenda dei lavori. Una richiesta accolta dalla presidenza francese, alla luce di una serie di attacchi che nelle ultime settimane hanno preso di mira diversi Paesi europei e infrastrutture sensibili. “È in corso una pericolosa campagna di guerra ibrida contro l’Europa, contro tutti i nostri paesi”, ha sottolineato Tajani anche in un intervento pubblicato dal quotidiano La Stampa.

Secondo il titolare della Farnesina, dietro a questa galassia di cyber-criminali vi è “chi vuole cambiare i confini dell’Europa con la violenza”. Di fronte a questo scenario, Tajani ha chiesto di inserire formalmente il tema delle minacce informatiche nell’agenda dei lavori del G7 Esteri a Parigi, affinché le democrazie occidentali dimostrino “la capacità di agire e reagire” fornendo risposte concrete a tutela della sicurezza dei cittadini.

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