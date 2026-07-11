Il Centro Spaziale di Alcantara ospiterà il primo volo di prova di SEBIT

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Il Centro Spaziale di Alcantara consolida il proprio posizionamento come infrastruttura di interesse per il mercato internazionale dei lanci commerciali. La società sudcoreana Innospace ha annunciato di aver firmato un accordo con Alada, società pubblica brasiliana dedicata allo sviluppo di progetti aerospaziali, per effettuare in Brasile il primo volo di prova di SEBIT, il nuovo vettore suborbitale multifunzione dell’azienda.
Secondo quanto comunicato da Innospace, il test è previsto nella seconda metà del 2026 e rappresenterà una fase di validazione del sistema prima dell’eventuale impiego commerciale del vettore. L’iniziativa rafforza inoltre la strategia del Brasile di valorizzare le proprie infrastrutture spaziali attraverso collaborazioni con operatori internazionali.
L’accordo consentirà a Innospace di utilizzare le infrastrutture del Centro Spaziale di Alcântara per la campagna di prova del nuovo razzo suborbitale Sebit.
Secondo l’azienda, il vettore è stato progettato per missioni dedicate alla dimostrazione di tecnologie, alla qualificazione di componenti spaziali, alla validazione di payload e ad attività di ricerca in ambiente suborbitale.
Nel comunicato che accompagna l’annuncio, il CEO Soojong Kim ha definito l’intesa con ALADA un passaggio importante per la preparazione della campagna di volo, sottolineando come la collaborazione con il partner brasiliano contribuirà allo sviluppo del programma.
Il primo test consentirà di raccogliere dati sul comportamento del vettore in condizioni operative reali, elemento necessario per proseguire il percorso di qualificazione della piattaforma.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).