Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito Masiello in visita ad Algeri

Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, ha incontrato oggi ad Algeri l'omologo algerino, capo di Stato maggiore dell'Esercito nazionale popolare (Anp) Said Chanegriha, che ricopre anche il ruolo di ministro delegato presso il ministero della Difesa nazionale.

Secondo un comunicato del dicastero della Difesa algerino, al centro del colloquio sono state le opportunità di cooperazione militare bilaterale e le modalità per rafforzare il coordinamento sulle questioni di interesse comune. In tale occasione, sempre secondo la nota algerina, il generale Masiello ha espresso apprezzamento per la calorosa accoglienza riservata a lui e alla delegazione al seguito.

Al termine del colloquio, i due responsabili hanno proceduto allo scambio di doni simbolici. Successivamente il generale Ahsène Mechaal, capo di Stato maggiore delle Forze terrestri, ha tenuto una riunione di lavoro con il suo omologo italiano, alla presenza di quadri del Comando algerino e dei membri della delegazione italiana.

I colloqui hanno riguardato le prospettive di rafforzamento della cooperazione militare bilaterale nei diversi ambiti di competenza delle Forze terrestri. In tale occasione, le due parti hanno salutato l’eccellenza delle relazioni tra gli eserciti dei due Paesi.

