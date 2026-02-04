Il 73 per cento degli europei dice sì a più investimenti nella difesa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Gli europei sono favorevoli ad aumentare gli investimenti nella difesa. È quanto emerge da un'indagine condotta da SWG e Polling Europe, presentata da Rado Fonda, Head of Research delle due società, nel corso di Primo Piano Europa, il nuovo format televisivo dell'agenzia Italpress condotto da Claudio Brachino. Secondo i dati della ricerca, il 73% dei cittadini europei si dichiara d'accordo con un incremento delle spese militari a livello continentale, mentre solo il 27% si oppone. “All'interno della maggioranza favorevole, tuttavia, emergono sfumature significative - spiega Fonda -: circa il 35% auspica un aumento molto rilevante delle risorse destinate agli apparati militari, mentre un altro 38% si mostra più cauto, preferendo un incremento più contenuto e graduale”. sat/mrv