Il 39° memorial Paolo D’Aloja sarà sprint con 8 Nazioni impegnate

TERNI (ITALPRESS) - Tutto pronto a Piediluco per l'edizione numero 39 del Memorial Paolo d'Aloja, storica regata di canottaggio dedicata all'ex presidente della FIC. Tre le novità principali di quest'anno. La prima riguarda la data: non più ad aprile ma sabato 18 e domenica 19 ottobre, dunque a fine stagione. La seconda invece riguarda la distanza di gara, con i 500 metri sprint introdotti al posto dei tradizionali 2000. Una formula che piace molto agli atleti tra cui Luca Chiumento, medaglia d'oro al recente Mondiale che sarà in acqua nel quattro di coppia con Gentili, Rambaldi e Panizza e dovranno vedersela con le delegazioni provenienti da Germania, Gran Bretagna, Spagna, Serbia, Slovenia, Svizzera e Ungheria. Tra i sostenitori della manifestazione oltre al Ministero dello Sport, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Coni, alla Regione Umbria e al Comune di Terni c'è da sempre la Fondazione Carit. ala/gm/gtr