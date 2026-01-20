Il 27 gennaio l’appuntamento con “Italy Meets Morocco”

ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti, insieme all’Ambasciata d’Italia a Rabat, l’Italian Trade Agency, SIMEST, SACE, Confindustria, CNA, AfricInvest Group, Mediterrania Capital Partners e ICARDA; International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, organizza il 27 gennaio alle 11 in formato digitale e streaming “Italy Meets Morocco”, uno spazio di confronto dedicato a tecnologie, strategie e strumenti per rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi agricoli e quelli dell’acqua.
Interverranno Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia a Rabat, Laurent Franciosi, Responsabile Sviluppo Mercato Internazionali, CDP, Luigi D’Aprea, Direttore, Ufficio ICE Casablanca, Angela Giordano, Responsabile Affari Istituzionali e Sviluppo Business, Confindustria Assafrica & Mediterraneo, CGEM Confédération Générale des Entreprises Du Maroc, Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations – AMDIE, CRI Centro Regionale Investimenti Casablanca, Salon International de l’Agriculture au Maroc “SIAM”, Riccardo Honorati Bianchi, Responsabile Supporto Iniziative Sistema Paese e Coordinatore della Piattaforma di CDP Business Matching, CDP, Giorgio Massotti, Head Of Business Partnership e Programmi Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, CDP, AfricInvest Group, Mike Portanier, Head of Investor Relations, Mediterrania Capital Partners, Yasin Dhaouadi, Relationship Manager Marocco, SIMEST, Carlo Escoffier, Representative for Morocco & West Africa, SACE, Filippo M Bassi, Senior Scientist, Icarda, Christian Noubue, Group Deputy Managing Director, CMGP. A seguire, incontri B2B personalizzati, con supporto linguistico e specialistico.
