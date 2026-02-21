Il 26 e 27 febbraio a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council by Remind

ROMA (ITALPRESS) – Torna a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind, in programma il 26 e 27 febbraio 2026 presso la Sala Europa – Europa Experience “David Sassoli”, a Palazzo delle Generali (Piazza Venezia 11). L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

“L’Italian Investment Council è uno spazio in cui pubblico e privato possono costruire insieme prospettive concrete per la crescita dell’Italia, mettendo al centro investimenti strategici, cultura della sicurezza e sviluppo condiviso in un’unica visione di sistema. In una fase in cui l’Italia sta rafforzando la propria credibilità e il proprio ruolo nel contesto europeo e internazionale, diventa fondamentale continuare a promuovere un dialogo stabile tra istituzioni e le buone pratiche dei settori produttivi della Nazione, Un confronto capace di trasformare le sfide globali in opportunità di miglioramento strutturale, generando al tempo stesso impatto sociale, coesione e valore duraturo per cittadini e imprese”, ha dichiarato Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind.

L’iniziativa vedrà l’introduzione di Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio e il contributo istituzionale di: Lorenzo Fontana Presidente della Camera dei Deputati; Antonio Tajani Vicepresidente del Consiglio e Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Maria Elisabetta Alberti Casellati Ministro per le Riforme Istituzionali e Semplificazione Normativa; Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Lucia Albano Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze; Wanda Ferro Sottosegretario dell’Interno; Paola Frassinetti Sottosegretario all’Istruzione e al Merito; Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini; Serafino Sorrenti Capo Segreteria Tecnica Sottosegretario Innovazione Tecnologica; Guido Castelli Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016; Marco Osnato Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Luciano Ciocchetti Copresidente Intergruppo Parlamentare One Health; Giuseppe Romano Coordinatore ZES Unica; Nicolò Bompieri Capo di Gabinetto della Vicepresidente Bei Gelsomina Vigliotti; Carlo Corazza Direttore Parlamento Europeo Ufficio Italia; Marcello Presicci Presidente Advisory Board Feduf. Tra le buone pratiche dei settori produttivi della nazione che parteciperanno all’iniziativa: Tommaso Accetta Consigliere Generale Remind; Gabriele Scicolone Consigliere Delegato Remind e Amministratore Delegato Artelia Italia; Vittorio de Pedys Presidente Simest; Ferruccio Ferranti Presidente Mediocredito Centrale; Vincenzo Sanasi D’Arpe Amministratore Delegato Consap; Michele Zuin Presidente Cdp Real Asset Sgr; Marcello Fiori Direttore Generale Inail; Valeria Vittimberga Direttore Generale Inps; Paolo Landi Direttore Settore Istituzionali, Enti Religiosi e Terzo Settore Banco BPM; Alessandro Settepani Managing Director e Country Head Italia Fitch Ratings; Marco Daviddi Consigliere Delegato Remind Immobiliare Allargato e Managing Partner EY-Parthenon in Italia; Maurizio Pigozzi Presidente Aiop Lazio; Monica Gibellini Government Affairs, Policy & Patient Engagement Director J&J Innovative Medicine Italia; Marcello Cattani Consigliere Delegato Remind Industria, Innovazione e Ricerca e Presidente Farmindustria; Alessandra Michelini Presidente e Amministratore Delegato Telsy; Marcello Sala Presidente Nexi Group; Cristiano Cannarsa Amministratore Delegato Sogei; Loretana Cortis Executive Vice President e Direttore Affari Istituzionali Italia Fincantieri; Fausto Boni Fondatore e General Partner 360 Capital Partners; Franco Dalla Sega Presidente Bancomat; Luca Dal Fabbro Presidente Gruppo Iren; Barbara Marinali Presidente Acea; Angelo Spena Presidente Gme; Roberto Tasca Presidente A2A; Andrea Dongarrà Componente Segreteria Tecnico-Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Programma Straordinario di Riqualificazione e Sicurezza delle Periferie; Fabrizio Candoni Presidente Gruppo Wegreenit; Vincenzo Nunziata Presidente Aeroporti di Roma; Fabrizio Marchetti Consigliere e Direttore Strategie e Sviluppo B21 Facility Management; Antonio Maria Rinaldi Economista; Massimo Santucci Consigliere di Presidenza Remind; Giovanni Savini Direttore Unità di Missione Attrazione e Sblocco Investimenti Mimit; Giulio Gravina Capo Dipartimento Remind Sicurezza Urbana e Sussidiaria e Cofondatore G. Italpol; Andrea Migliore Responsabile Global Business Development and Sales Rina Prime; Valentina Milani Consigliere Cdp; Stefano Vecchi Amministratore Delegato Banca Investis; Emanuele Bellani Partner e Ceo Gruppo Ryze; Alessandro Grimaldi Ceo Armonia Sgr; Giovanni Maggi Presidente Assofondipensioni; Mario Orabona Senior Analyst Sace.

