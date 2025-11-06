Il 26 aprile a Misano la prima tappa del trofeo monomarca La GSX-8R CUP

MILANO (ITALPRESS) – In occasione di Eicma si è tenuta la premiazione dei piloti della prima edizione del Trofeo Monomarca GSX-8R CUP, con la presenza speciale di Kevin Schwantz che ha consegnato i riconoscimenti ai protagonisti della stagione. Durante l’evento, Suzuki ha annunciato ufficialmente la seconda edizione della GSX-8R CUP, che tornerà in pista nel 2026 dopo il grande successo della prima edizione.

La GSX-8R CUP 2026 conferma la formula vincente del trofeo monomarca che nel 2025 ha registrato il sold out della griglia di partenza dopo solo un mese. Il vincitore della classifica generale della seconda edizione volerà in America per partecipare come Wild Card alla prima tappa del prestigioso campionato MotoAmerica Twins Cup, in programma a Daytona nel marzo 2027.

Il pacchetto premio include: La partecipazione al weekend completo (prove libere, qualifiche, gara). – Vitto e alloggio per 2 persone. – L’utilizzo, in tutte le fasi del weekend di gara, di una moto fornita da Suzuki. – Il valore complessivo del montepremi è oltre 35.000€. Il Trofeo GSX-8R CUP 2026 si disputerà nell’ambito del Campionato Italiano Velocità (CIV) e includerà anche una tappa all’interno del calendario della Coppa Italia. Sono previsti cinque appuntamenti: 26 aprile – Misano; 7 giugno – Imola; 28 giugno – Mugello (Coppa Italia); 26 luglio – Misano Racing Night; 11 ottobre – Vallelunga.

