Il 24 ottobre esce “Occhiaie”, il nuovo singolo di Carl Brave

ROMA (ITALPRESS) – Dopo averlo presentato in anteprima durante le prime tappe del suo “Notti Brave Amarcord Tour”, Carl Brave annuncia oggi ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo “Occhiaie” (Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 24 ottobre.

“È un brano che parla di strada, di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili, perché forse c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia”. Con queste parole, l’artista romano aveva introdotto il brano sul palco. Ed è esattamente quello che fa: con la sua scrittura diretta racconta chi vive ai margini, restituendo loro uno spazio e una voce. “Occhiaie” diventa così un racconto di umanità nascosta, di fragilità e resistenza, con quel mix di malinconia e leggerezza che da sempre contraddistingue lo stile unico di Carl Brave.

-Foto ufficio stampa Help Media-

(ITALPRESS).