Il 21 novembre i Siae Music Awards tornano a Milano, conduce Amadeus con la partecipazione di Noemi

MILANO (ITALPRESS) – Nuova edizione, nuova location. Tornano i Siae Music Awards, quarta edizione dei premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero, che quest’anno si terranno sabato 21 novembre (dalle ore 19:30) al Teatro Arcimboldi Milano.

La serata-evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, arricchisce il programma della Milano Music Week 2026, di cui SIAE è Promotore. Si conferma alla conduzione per il terzo anno consecutivo Amadeus, quest’anno con la partecipazione per la prima volta di Noemi. L’accompagnamento live è a cura del Maestro Valeriano Chiaravalle. SIAE con i suoi Awards celebra la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica.

“Con la quarta edizione, i SIAE Music Awards confermano il loro ruolo nel ritrarre l’evoluzione della musica italiana e dei suoi linguaggi. Attraverso i consumi culturali e le scelte del pubblico, questo premio si rinnova e cambia insieme con le trasformazioni del settore, dei modi di ascoltare e di vivere la musica, restituendo una fotografia sempre più accurata del presente della musica italiana e valorizzando con sempre maggiore precisione il talento di chi la crea”, dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

“I SIAE Music Awards celebrano gli Autori e gli Editori che riescono a lasciare un segno autentico nel nostro tempo, trasformando la creatività in un legame autentico con il pubblico. Perché poi sono proprio le persone, con i loro ascolti e le loro preferenze, a dare la misura più concreta dell’impatto di un’opera”.

“Sono onorato di condurre per la terza volta consecutiva i Siae Music Awards che rappresentano una grande occasione per tutta l’industria musicale – dichiara Amadeus -. La musica ancora oggi ha la straordinaria capacità di intercettare emozioni, desideri e cambiamenti prima di altre forme di racconto. Sono felice di dividere il palco con Noemi, un’amica e una cantante eccezionale che si esibirà nel corso della serata. Ci saranno molti amici, ci sarà tutto il mondo musicale con i successi che saranno celebrati e premiati. Una serata importante in cui ancora una volta la musica sarà al centro della scena”.

“Condividere il palco con Amadeus per presentare una serata così prestigiosa come i SIAE MUSIC AWARDS è per me un onore immenso e un’emozione speciale – dichiara Noemi -. Questi premi celebrano il cuore pulsante della nostra identità musicale: gli autori, gli editori e il cantautorato italiano. La canzone d’autore non è semplicemente musica, è racconto, radice culturale, memoria collettiva e sguardo verso il futuro; è la forma d’arte che dà voce a ciò che proviamo, spesso prima ancora che riusciamo a esprimerlo a parole. Essere per la prima volta al fianco di Amadeus rende il tutto ancora più straordinario”.

Autori ed Editori verranno premiati per il loro contributo alla diffusione e alla valorizzazione dei brani più vissuti: ascoltati, ballati, cantati, riprodotti. Le nomination dei SIAE Music Awards – basate sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2026 – comprendono 17 categorie: Best Recorded Track; Top canzone – Locali da ballo con musica live; Top canzone – Club; Top canzone – Locali con musica live; Top canzone – Radio; Top canzone italiana all’Estero; Top canzone Streaming Italia; Top canzone Social Italia; Top colonna sonora originale – Cinema; Premio colonna sonora originale – Film tv; Premio colonna sonora originale – Serie tv; Premio colonna sonora originale – Film streaming; Premio colonna sonora originale – Serie streaming; Premio Live Concert; Premio Live Recital; Premio Composizione Jazz; Premio Under 35.

-Foto ufficio stampa Siae-

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