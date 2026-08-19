Il 21 agosto il cortometraggio “QUINN” al TCL Chinese Theatre di Los Angeles

ROMA (ITALPRESS) – Da Roma a Los Angeles. QUINN, Il film diretto da Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi, interpretato da Costantino Seghi e Filippo De Carli, è stato selezionato – unico corto tutto italiano – alla 22ª edizione dell’HollyShorts Film Festival 2026, una delle più affermate vetrine mondiali dedicate al cortometraggio e manifestazione ufficiale di qualificazione agli Academy Awards e ai Bafta.

Un riconoscimento che porta l’italiana GM Production nel cuore dell’industria cinematografica internazionale con un’opera filmica che affronta identità, violenza di genere e ricerca di sé. “Quinn” sarà proiettato all’interno della sezione ‘Thriller’, venerdì 21 agosto 2026, dalle ore 19.30, nella sezione ‘Thriller’, al TCL Chinese 6 Theatre. Italiana anche la colonna sonora originale di “QUINN”, realizzata da Ginevra Nervi, giovane compositrice, produttrice e performer italiana che per QUINN decide di esplorare il mondo interiore del protagonista attraverso una partitura elettronica tesa e viscerale: sintesi elettroniche e texture di archi danno forma a una presenza oscura, espressione del trauma, della violenza vissuta e del bisogno di vendetta.

Ginevra Nervi è una compositrice, produttrice e performer italiana. Nel 2026 è stata candidata ai Camille Awards, promossi dalla European Composer and Songwriter Alliance (ECSA), nella categoria Best Original Film Score per 18 Buracos para o Paraíso di João Nuno Pinto — uno dei principali riconoscimenti europei dedicati alla musica per audiovisivo, assegnato attraverso una selezione delle associazioni nazionali di compositori. Da oggi la colonna sonora originale di QUINN è disponibile sulle piattaforme digitali. Ad Hollywood, ogni anno, vengono scoperti autori e opere destinate a lasciare il segno nel panorama del cinema e del cinema breve.

È qui che approda “Quinn”, il primo tra i corti prodotti da GM Production, selezionato dall’HollyShorts Film Festival che quest’anno ha il programma più grande di sempre nella sua storia: oltre 400 film scelti tra migliaia di candidature giunte da tutto il mondo. Per GM Production è un autorevole riconoscimento del valore del primo progetto cinematografico prodotto dalla società e l’ingresso in uno dei circuiti più autorevoli del cinema breve mondiale. Il festival in programma a Los Angeles dal 13 al 23 agosto 2026 costituisce infatti un appuntamento di riferimento per autori, produttori e professionisti del settore.

“Siamo incredibilmente orgogliosi – commentano i due registi Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi – che “Quinn” sia stato selezionato per HollyShorts, un festival che rappresenta l’eccellenza del cortometraggio. Avere l’opportunità di proiettare il film presso l’iconico TCL Chinese Theatre di Los Angeles è davvero emozionante. È un onore far parte della selezione di quest’anno”.

Quinn” racconta la storia di un giovane che, dopo aver subito una brutale aggressione, decide di rintracciare il proprio assalitore. Ma il comprensibile desiderio di vendetta si accompagna anche ad un percorso di consapevolezza, nel quale trauma, identità, pregiudizio e accettazione si intrecciano fino a restituire la possibilità di ritrovare la propria voce. Un racconto intenso che sceglie la forza delle emozioni al posto della retorica.

“Nuovi orizzonti che mi riempiono di gioia, mi danno la forza di continuare ad investire e guardare oltre, puntando su storie che sentiamo di dover raccontare, contenuti che ci guidano nella scelta dei nostri progetti. Il cinema ha un potere enorme e come produttori abbiamo una responsabilità altrettanto grande: quella di saper scegliere e accompagnare, con il cuore e con la testa, film capaci di donare emozioni, ma anche scuotere gli animi, restituendo al pubblico l’essenza più intima dei sentimenti”, commenta Andrea CICINI CEO di GM Production e Gruppo Matches.

Gli fa eco Cristina BORSATTI, Responsabile di GM Production: “Siamo felicissimi di questa selezione, che porta GM Production oltreoceano. “Quinn”, la nostra prima produzione, continua a darci grandi soddisfazioni – sarà infatti in competizione a novembre anche all’International Queer Film Festival di Playa del Carmen, in Messico – e vederlo approdare a Hollywood rappresenta per noi un significativo salto in avanti, un onore e un motivo di grande orgoglio, anche perché tratta temi importanti e attuali”. sceneggiatori e registi.

-Foto ufficio stampa Media Gruppo Matches-

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